Bari | inseguimento e carabiniere a rischio di essere investito droga nell’auto fermata a colpi di arma da fuoco Oggi

Oggi a Bari, i carabinieri del nucleo Radiomobile hanno avviato un inseguimento a causa di un veicolo che non ha rispettato l’alt. Durante l’intervento, un carabiniere è stato messo a rischio di investimento e l’auto è stata fermata con colpi di arma da fuoco, trovando sostanze stupefacenti a bordo. L’operazione ha portato a un intervento di sicurezza e al sequestro di droga.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Bari, in data odierna, personale del nucleo Radiomobile dei Carabinieri ha condotto inseguimento di autovettura che non aveva rispettato l’alt. Nella circostanza, un militare, prima di fermare veicolo unitamente ad altri operanti dopo ulteriore inseguimento, esplodeva dei colpi da arma da fuoco, attingendo vano motore e pneumatico anteriore mezzo civile, atteso che il conducente tentava di investirlo. Dalla preliminare perquisizione, rinvenuta sostanza stupefacente. L'articolo Bari: inseguimento e carabiniere a rischio di essere investito, droga nell’auto fermata a colpi di arma da fuoco Oggi proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

