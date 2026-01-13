Baglietto lancia il nuovo gioiello dei mari ecco il Dom155

Baglietto presenta il nuovo Dom155, la recente aggiunta alla linea Dom, nota per l’eleganza e l’innovazione. Dopo il successo del Dom133 e del Dom115, questa unità si distingue per le sue dimensioni e le caratteristiche tecniche, mantenendo la qualità e il design distintivi del marchio. Il Dom155 rappresenta un ulteriore passo avanti nella gamma dei motoryacht dislocanti sotto le 500 GT, consolidando la posizione di Baglietto nel settore nautico di lusso.

La Spezia, 13 gennaio 2026 – Dopo i successi del Dom133, con dodici unità vendute, e del più recente Dom115 (di cui ad oggi si contano quattro commesse acquisite), un nuovo progetto entra a far parte della famiglia della fortunata linea Dom di Baglietto: il Dom155, un nuovo motor yacht dislocante sotto le 500 GT, un vero gioiello dei mari. Il design è "pulito e scultoreo", come lo definisce il designer Stefano Vafiadis: "Mai eccessivo, ma equilibrato e aggressivo al tempo stesso, ricco di tagli longitudinali e volumi tesi di ispirazione automobilistica". La scelta dell'alluminio come materiale costruttivo, già adottata per il DOM133, consente maggiori opportunità di personalizzazione – punto di forza del brand – oltre a migliorare le prestazioni e a garantire un pescaggio contenuto.

