Atta il nuovo gioiello dell’Udinese | alla Juve a gennaio ecco la verità

Arthur Atta, il giovane talento francese dell’Udinese, si sta affermando come uno dei protagonisti della stagione. Dopo aver esplorato il suo ruolo e le sue potenzialità, si fa strada tra i nomi più interessanti del calcio italiano, con il suo valore in crescita e un futuro che potrebbe portarlo anche in grandi piazze come la Juventus a gennaio.

Il francese è esploso quest’anno: la valutazione del club dei Pozzo Arthur Atta è il pezzo da novanta dell’ Udinese di Runjaic. Insomma, la prossima grande plusvalenza della famiglia Pozzo. Ventitré anni tra un mese e autore fin qui di 2 gol in 15 partite, il 22enne francese ha attirato su di sé l’interesse di grandi club. In Italia si parla molto della Juventus, che tra gennaio e l’estate che verrà cercherà di alzare il tasso tecnico del proprio centrocampo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Attualmente ai box per una lesione muscolare al bicipite femorale, Atta è legato all’Udinese da un contratto che scade a giugno 2029. Calciomercato.it ?? ATTA A GENNAIO? Roberto Policano, talent scout dell'Udinese, annuncia il futuro del nuovo gioiello bianconero #fblifestyle - facebook.com facebook © Calciomercato.it - Atta il nuovo gioiello dell’Udinese: alla Juve a gennaio, ecco la verità

