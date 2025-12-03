Baglietto vende il terzo Dom115 un gioiello di lusso tra gli yacht made in Italy
La Spezia, 3 dicembre 2025 – 35 metri di sogno, vetrate a tutta parete per vivere il mare sempre, una zona di poppa con tre livelli degradanti verso il mare e una piscina infinita affacciata sul mare, per uno yacht da sogno. Baglietto annuncia la vendita del terzo yacht della linea DOM115, la quinta commessa siglata dal cantiere nel 2015. La vendita conferma il successo della gamma firmata Stefano Vafiadis, che curerà anche gli interni di questa unità. Il DOM115 è un best-seller nel suo segmento: uno yacht con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, che in 35 metri esprime una visione moderna, esaltando il carattere sportivo e le linee eleganti che contraddistinguono l'intera famiglia DOM. 🔗 Leggi su Lanazione.it
