Bagalà professa solennemente nell’ordine francescano secolare

Marisa Bagalà ha pronunciato la professione solenne nell’ordine francescano secolare a Palmi, presso la chiesa di Maria Santissima del Rosario. Un momento che rappresenta un impegno di fede condiviso e maturato nel tempo, all’interno della comunità. Questa scelta testimonia la volontà di vivere i valori francescani con consapevolezza e dedizione, rafforzando il proprio percorso spirituale in un contesto di semplicità e rispetto.

