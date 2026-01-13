Bagalà professa solennemente nell’ordine francescano secolare
Marisa Bagalà ha pronunciato la professione solenne nell’ordine francescano secolare a Palmi, presso la chiesa di Maria Santissima del Rosario. Un momento che rappresenta un impegno di fede condiviso e maturato nel tempo, all’interno della comunità. Questa scelta testimonia la volontà di vivere i valori francescani con consapevolezza e dedizione, rafforzando il proprio percorso spirituale in un contesto di semplicità e rispetto.
Un gesto di fede consapevole, maturato nel tempo e vissuto nella dimensione della comunità: è questo il significato profondo della professione solenne di Marisa Bagalà nell’ordine francescano secolare, celebrata a Palmi nella chiesa di Maria Santissima del Rosario.La celebrazione eucaristica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Cortona, inaugurato l’Anno Francescano
Leggi anche: Concerti gratuiti nelle chiese: Vincenzo Colonna Romano a Sant’Agostino, i SeiOttavi a Casa Professa
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.