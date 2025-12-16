Cortona inaugurato l’Anno Francescano
Il 16 dicembre 2025, Cortona ha aperto ufficialmente l’Anno Francescano con una cerimonia di inaugurazione. L'evento si è arricchito di una lectio magistralis del professor Caldarone, rivolta agli studenti, sul Cantico delle creature, sottolineando l'importanza del patrimonio spirituale e culturale francescano nella città.
Arezzo, 16 dicembre 2025 – Cortona, inaugurato l ’Anno Francescano. Lectio magistralis del professor Caldarone agli studenti sul Cantico delle creature. È stato inaugurato questo martedì 16 dicembre l'Anno Francescano, entrano così nel vivo le iniziative del progetto «Cortona città Francescana», promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le realtà culturali e religiose. Nella chiesa di San Francesco a Cortona si è tenuta la lectio magistralis a cura del professor Nicola Caldarone sul "Cantico di Frate Sol e”, l’opera pronunciata dal santo di Assisi in un mattino d'autunno del 1225. Lanazione.it
