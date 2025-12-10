Giovanni Senese la pizza napoletana che unisce memoria e futuro

Giovanni Senese, pizzaiolo napoletano, combina tradizione e innovazione nella sua cucina. Con passione per la cultura gastronomica partenopea, crea pizze che uniscono memoria e futuro, valorizzando l’autenticità della pizza napoletana attraverso un equilibrio tra radici storiche e creatività contemporanea.

Dietro ogni pizza firmata da Giovanni Senese, pizzaiolo napoletano e interprete appassionato della cultura gastronomica partenopea, c'è una visione precisa: custodire l'anima della tradizione e accompagnarla nel presente. Il suo lavoro intreccia identità e sapori, in un impasto che resta intimamente legato alle sue origini e al territorio da cui nasce.

Giovanni Senese: la nuova visione della pizza napoletana tra tradizione, contemporaneità e sostenibilità - Il pizzaiolo originario di Napoli entra nella guida "Identità Golose – Pizzerie e Cocktail Bar d'Autore 2026"