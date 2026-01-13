Avengers | Doomsday il teaser che non ti aspetti | Shuri M’Baku e l’ospite segreto

È stato rilasciato online il quarto e ultimo teaser di Avengers: Doomsday, che include scene con Shuri, M’Baku e un ospite segreto. Dopo una settimana di anteprima in sala, il trailer offre uno sguardo preliminare alle nuove avventure dei Vendicatori, mantenendo un tono sobrio e informativo. Di seguito, analizziamo gli elementi principali e le novità di questa anteprima.

Anche il quarto – e ultimo? – teaser trailer di Avengers Doomsday è stato pubblicato online dopo aver debuttato come esclusiva di sala per una settimana. Contrariamente alle attese, non vi troviamo Dottor Destino, ma bensì Shuri, M’Baku e altri wakandiani, con un ospite d’eccezione: La Cosa de I Fantaastici 4. Nello specifico Si vedono Shuri e M’Baku mentre attraversano un ambiente simile a un deserto, con le Dora Milaje subito alle loro spalle. Seguono brevi immagini di Namor e Namora con un nuovo look, prima che re M’Baku si presenti a un volto familiare: Ben Grimm. L’ultima inquadratura mostra Shuri mentre sale a bordo di una nave wakandiana ed esegue l’iconica posa a braccia incrociate di “Wakanda Forever!”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Avengers: Doomsday, il teaser che non ti aspetti: Shuri, M’Baku e l’ospite segreto Leggi anche: Avengers: Doomsday, confermato il quinto misterioso teaser? Leggi anche: Avengers: Doomsday riceve il primo teaser trailer in italiano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Avengers: Doomsday – Analisi, easter egg e pareri sul terzo teaser trailer ufficiale del film dedicato agli X-Men!; Avengers: Doomsday, i trailer saranno 6? Possibile sorpresa in vista; Marvel pubblica il nuovo teaser trailer di Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, è uscito il nuovo teaser del film. Avengers: Doomsday, il quarto trailer ufficiale non lascia dubbi: un incontro storico per la prima volta sul grande schermo - Continua la campagna Marvel e Disney per la promozione dell’attesissimo film e il quarto teaser ufficiale rivela un dettaglio inaspettato: ecco quale. libero.it

Avengers: Doomsday, la Cosa arriva in Wakanda nel quarto teaser trailer - È stato pubblicato la quarta e ultima anteprima del crossover, che punta i riflettori su Shuri, M'Baku, Namor, Namora e la Cosa dei Fantastici 4. movieplayer.it

Avengers: Doomsday, il quarto teaser svela un’alleanza inedita per il Marvel Cinematic Universe - Il quarto teaser di Avengers: Doomsday sposta l’attenzione su Wakanda e mostra un incontro mai visto prima nel MCU. bestmovie.it

AVENGERS DOOMSDAY 2026 Teaser Trailer ITA #2 Film Supereroi Marvel

I fan Marvel sono sinceramente delusi dalla traduzione del titolo di Avengers: Doomsday in alcuni Paesi: colpa della pigrizia https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-cambia-paesi-traduzioni-terribili-852861.htmlutm_medium=Social&utm_so - facebook.com facebook

Avengers Doomsday riporta in scena gli X-Men | Nuovo Teaser x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.