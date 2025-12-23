Avengers | Doomsday riceve il primo teaser trailer in italiano
L’attesa è finita: Avengers: Doomsday si mostra per la prima volta con un teaser trailer ufficiale, ora disponibile anche in italiano. Dopo giorni di leak e ricostruzioni non ufficiali realizzate con l’IA, Marvel ha deciso di scoprire le carte, confermando molte delle indiscrezioni circolate online. Il film si prepara così a diventare uno degli eventi cinematografici più importanti del prossimo ciclo Marvel, con un ritorno che ha già acceso l’entusiasmo dei fan, con l’uscita è fissata al 16 dicembre 2026. Il teaser pubblicato da Marvel racconta una storia semplice ma carica di significato. 🔗 Leggi su Game-experience.it
