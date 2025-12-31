Avengers | Doomsday confermato il quinto misterioso teaser?

È possibile che venga rilasciato un quinto teaser di Avengers: Doomsday, dopo il quarto già anticipato dagli insider. Dalla Corea arrivano segnali che indicano questa possibile novità, alimentando l'attesa tra i fan. Restiamo in attesa di eventuali conferme ufficiali per scoprire nuovi dettagli sul film e sui prossimi annunci di Marvel.

Mentre si attende l'arrivo del quarto teaser, di cui gli insider hanno già svelato il contenuto, dalla Corea arriva la possibile conferma di un quinto teaser ufficiale. Prosegue a cadenza regolare la pubblicazione dei quattro teaser di Avengers: Doomsday accoppiati all'uscita nei cinema di Avatar: Fuoco e Cenere che rappresentano la prima fase della strategia promozionale di Marvel. Ma adesso spuntano i rumor riguardo a un quinto teaser, la cui esistenza sarebbe stata confermata. dalla Corea. I quattro teaser lanciati nell'arco di un mese, a partire dal 19 dicembre, giorno dell'uscita americana di Avatar 3 sono stati accompagnati da un'emorragia di spoiler. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

