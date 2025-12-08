Alleanza per le Industrie energivore Urso propone all’UE un pacchetto di riforme

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha presieduto a Bruxelles l’ Alleanza per le industrie energivore, in cui ha chiesto alla Commissione di “agire immediatamente per proteggere l’industria del Continente dalla competizione sleale dei players non europei, favorirne lo sviluppo e assicurare un’adeguata dotazione finanziaria per supportare la transizione industriale”. Alla riunione hanno partecipato i ministri e i sottosegretari omologhi di 25 Paesi europei, tra cui Germania, Francia, Spagna e Polonia. Urso ha innanzitutto evidenziato come l’Europa si trovi in un momento cruciale “per la presentazione di alcune proposte normative che saranno fondamentali per rilanciare la competitività delle industrie ad alta intensità energetica”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it