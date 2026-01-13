Auto rubata e richiesta di riscatto | donna arrestata per estorsione a Catania

Una donna è stata arrestata a Catania con l'accusa di aver richiesto un riscatto di 5.000 euro per la restituzione di un'auto rubata. Secondo le indagini, avrebbe tentato di estorcere denaro alla vittima per riottenere il veicolo. L'episodio evidenzia i rischi legati ai reati di estorsione e il rafforzamento delle forze dell'ordine nel contrasto a tali comportamenti.

Chiesti 5.000 euro per restituire il veicolo. Una donna ha tentato di ottenere 5.000 euro dal proprietario di un'auto rubata promettendo di fargli riavere il mezzo sottratto pochi giorni prima. La vittima, però, si è rivolta alla Polizia di Stato, che ha organizzato un intervento mirato portando all' arresto in flagranza dell'autrice del ricatto. Le indagini della Squadra Mobile. Dopo la denuncia presentata dal proprietario dell'auto, i poliziotti della IV Sezione Investigativa "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile hanno avviato immediatamente le indagini.

