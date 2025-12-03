Rapito da finti agenti a Prato richiesta di riscatto alla famiglia | si indaga su sequestro a scopo estorsione

Yang Yixian, 46 anni, è stato rapito a Prato da finti poliziotti: alla moglie è arrivata una richiesta di riscatto “ingente”. Indagini su pista estorsiva e possibili moventi economici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rapito da finti agenti a Prato, richiesta di riscatto alla famiglia: si indaga su sequestro a scopo estorsione - Yang Yixian, 46 anni, è stato rapito a Prato da finti poliziotti: alla moglie è arrivata una richiesta di riscatto “ingente” ... Secondo fanpage.it

Prato, il mistero del cinese rapito e «portato via da finti agenti»: Yixian Yang è ricercato in patria per una maxi truffa - Un’auto che si ferma nella notte, due uomini scendono e si qualificano come agenti: strattonano Yixian Yang, 46 anni, cittadino cinese originario dello Zhejiang e residente a ... Come scrive ilmattino.it

Il mistero di Yixian Yang, il ricercato cinese rapito da due falsi agenti a Prato sabato notte - Da allora non si è più visto e ora si indaga sul suo passato e sull'accusa di truffa a suo carico in Cina ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

