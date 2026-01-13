Australian Open il palermitano Cinà avanza | battuto il sudafricano Lloyd Harris
Federico Cinà, talento emergente di Palermo, ha iniziato con successo le qualificazioni dell'Australian Open 2026, battendo Lloyd Harris in tre set. La partita, durata oltre due ore, ha evidenziato la determinazione e le capacità del giovane tennista, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide nel torneo.
Esordio convincente per il palermitano Federico Cinà nelle qualificazioni dell’Australian Open 2026. Il tennista classe 2007 supera il sudafricano Lloyd Harris al termine di una sfida intensa e combattuta, chiusa in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo oltre due ore di gioco.Una vittoria. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
