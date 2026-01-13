Australian Open il palermitano Cinà avanza | battuto il sudafricano Lloyd Harris

Federico Cinà, talento emergente di Palermo, ha iniziato con successo le qualificazioni dell'Australian Open 2026, battendo Lloyd Harris in tre set. La partita, durata oltre due ore, ha evidenziato la determinazione e le capacità del giovane tennista, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide nel torneo.

Australian Open 2026, esordio vincente di Federico Cinà nelle qualificazioni - Buona la prima per Federico Cinà nelle qualificazioni dell'Australian Open 2026. oasport.it

Australian Open al via: dove vedere il primo Slam della stagione in tv e streaming - Dalle qualificazioni del 12 gennaio ai primi match del main draw da domenica 18 gennaio, fino alla finale maschile del 1° febbraio, l’Australian Open è tutto su HBO Max, discovery+ e sui canali ... adnkronos.com

Australian Open loading Sarà Sinner contro Alcaraz la prima finale Slam del 2026 x.com

Il campione in carica scalda i motori Australian Open - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.