Australian Open il tennista Passaro vola al secondo turno delle qualificazioni | battuto Lajal 148 del mondo

Francesco Passaro, il tennista perugino di 24 anni, si è qualificato per il secondo turno delle qualificazioni agli Australian Open 2026, battendo Lajal, numero 148 del mondo. Il primo turno, atteso come uno dei più equilibrati del tabellone di qualificazione, si è concluso con successo per Passaro, che ora si prepara ad affrontare il prossimo ostacolo nel percorso verso il main draw del torneo.

Un primo turno di qualificazione ostico - per l'accesso al tabellone degli Australian Open, primo Slam del 2026 -, forse tra quelli di cartello più equilibrati, era toccato in sorte al 24enne tennista perugino Francesco Passaro. L'avversario di turno era l'estone in forte ascesa, Mark Lajal, 22.

