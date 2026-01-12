Australian Open il perugino Passaro vola al secondo turno delle qualificazioni | battuto Lajal 148 del mondo

Francesco Passaro, tennista perugino di 24 anni, ha superato il primo turno delle qualificazioni agli Australian Open, battendo Lajal, numero 148 del mondo. Un incontro difficile in un tabellone di qualificazione equilibrato, che permette a Passaro di avanzare al secondo turno in vista del primo Slam del 2026. La sua performance dimostra il suo impegno e la crescita nel circuito professionistico.

