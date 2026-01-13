Australian Open 2026 | Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni femminili

Alle qualificazioni femminili degli Australian Open 2026, due tenniste italiane, Stefanini e Ambrosio, hanno ottenuto la qualificazione al secondo turno. La giornata ha visto quindi un buon risultato per il movimento tennistico italiano, con le atlete che continuano la loro corsa verso il main draw del torneo. Questi incontri rappresentano un passo importante nel percorso di preparazione e crescita delle giocatrici nazionali nel circuito internazionale.

Due italiane su tre passano al secondo turno delle qualificazioni nella giornata odierna agli Australian Open. Buon esordio sia per Lucrezia Stefanini che per Silvia Ambrosio, ma, come vedremo, anche di Jessica Pieri va rimarcata la valida partita in questa fattispecie. L’Italia fa dunque 36 arrivando a metà della strada che serve per entrare a Melbourne dalla porta di servizio. Quanto a Stefanini, numero 26 del seeding, è di ottimo livello il match che gioca con l’olandese Eva Vedder (nonostante il cognome, ovviamente, con il frontman dei Pearl Jam non c’entra nulla). Il 6-4 6-2 in un’ora e 39 minuti la manda a giocarsela con l’americana Whitney Osuigwe, ex promessa che in questa fattispecie si concede il lusso di eliminare la lettone ex numero 12 mondiale Anastasija Sevastova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026: Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni femminili Leggi anche: Australian Open 2026, l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili: Lucia Bronzetti ai nastri di partenza Leggi anche: Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026: giocherà le qualificazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Australian Open, quali donne: sei italiane al via, il tabellone; Australian Open 2026: Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni femminili; Qualificazioni Australian Open 2026, singolare femminile: super Stefanini e Ambrosio, Pieri beffata; Australian Open 2026, day 2 qualificazioni: Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia avanzano al 2°T. Buona la prima anche per Ambrosio e Stefanini. Australian Open 2026: Stefanini e Ambrosio avanti nelle qualificazioni femminili - Due italiane su tre passano al secondo turno delle qualificazioni nella giornata odierna agli Australian Open. oasport.it

Australian Open 2026: vittorie per Stefanini e Ambrosio, out Pieri - Australian Open 2026: vittorie per Stefanini e Ambrosio, out Pieri. spaziotennis.com

Australian Open 2026, day 2 qualificazioni: Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia avanzano al 2°T. Buona la prima anche per Ambrosio e Stefanini - Continua il primo turno delle qualificazioni e per l'Italia il day 2 regala 4 vittorie. eurosport.it

Australian Open loading Sarà Sinner contro Alcaraz la prima finale Slam del 2026 x.com

Il campione in carica scalda i motori Australian Open - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.