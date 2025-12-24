Australian Open 2026 l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili | Lucia Bronzetti ai nastri di partenza

Il conto alla rovescia per l’inizio della stagione 2026 sta per terminare. Gli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio) saranno il primo evento in calendario di un certo spessore, ma per poter giocare il primo Slam dell’anno bisognerà avere particolari requisiti. Caratteristiche che Lucia Bronzetti ha un po’ smarrito nel corso del 2025, non riuscendo più a trovare quella consistenza nel suo tennis. La romagnola, che aveva raggiunto il picco di rendimento l’8 aprile del 2024 (n.46 del ranking), è precipitata oltre la 100ma posizione, n.108 per l’esattezza. Un ranking che la costringe ad affrontare il tabellone delle qualificazioni per essere parte di quello principale a Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Australian Open 2026, l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili: Lucia Bronzetti ai nastri di partenza Leggi anche: Australian Open 2026, otto azzurri nel tabellone delle qualificazioni: Passaro guida il gruppo, c’è anche Cinà Leggi anche: WTA Auckland 2026, Elisabetta Cocciaretto ai nastri di partenza per scalare la classifica mondiale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Australian Open 2026, l’elenco delle giocatrici nelle qualificazioni femminili: Lucia Bronzetti ai nastri di partenza - Il conto alla rovescia per l'inizio della stagione 2026 sta per terminare. oasport.it

