Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026 | giocherà le qualificazioni

Dopo una serie infinita di guai fisici, capaci di tormentarla per diversi anni, Jennifer Brady pare davvero sulla via del ritorno. L’ex numero 13 del mondo e finalista degli Australian Open nel 2021 è destinata a ritornare alle competizioni proprio a Melbourne. Non lo farà, però, dal tabellone principale. Per lei è previsto un passaggio dalle qualificazioni del primo Slam dell’anno, che non affrontava dal 2019. Il suo periodo di inattività è stato talmente lungo che la WTA la classifica attualmente come inattiva. In effetti, le ultime tracce di Brady in campo risalgono a Pechino 2023. Nei fatti, però, la seconda parte di 2023 fu come un breve intervallo tra due lunghissime pause dovute a interventi al ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

