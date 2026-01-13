Atterrato a Ciampino l' aereo con a bordo Trentini e Burlò

È atterrato all'aeroporto di Ciampino l'aereo proveniente da Caracas, con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò. L'arrivo segna il ritorno in Italia dei due cittadini, dopo un viaggio internazionale. L'evento è stato seguito con attenzione, nel rispetto delle procedure di sicurezza e di assenza di particolari emergenze. Trentini e Burlò sono stati accompagnati verso le rispettive destinazioni, in un contesto di normale gestione dei voli internazionali.

AGI - E' atterrato a Ciampino l'aereo partito da Caracas che ha riportato in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò. Il cooperante veneziano e l' imprenditore torinese sono stati rilasciati ieri dopo oltre un anno di detenzione nel carcere di massima sicurezza El Rodeo 1, a Guatire (45 chilometri da Caracas). Ad accogliere i due italiani, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Una lunga prigionia senza una formale incriminazione da parte delle autorità.

Trentini-Burlò, Meloni e Tajani arrivano a Ciampino per accogliere i due italiani

