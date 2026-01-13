Alle prime ore del mattino, l’aereo proveniente da Caracas atterrerà all’aeroporto di Ciampino, con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, rientrati in Italia dopo più di un anno di detenzione in Venezuela. A riceverli saranno il presidente Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani, in un momento di ripresa e ritorno alla normalità.

L’aereo partito da Caracas con a bordo Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, atterrerà a Ciampino intorno alle 8.30. Sul volo, secondo quanto si apprende, viaggia anche il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, recatosi nei giorni scorsi nella capitale sudamericana. Una presenza che conferma il coinvolgimento diretto dell’intelligence nelle complesse e prolungate trattative che hanno portato al rientro in Italia dei due connazionali. I due italiani viaggiano a bordo di un aereo di Stato. Non è escluso che ad accoglierli, come già accaduto in occasione del rientro dall'Iran della giornalista Cecilia Sala, possa esserci anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aereo con Trentini e Burlò in Italia. Meloni e Tajani ad accoglierli a Ciampino

Leggi anche: Trentini e Burlò tornano a casa oggi. Stamattina l'arrivo a Roma: ad accoglierli Meloni e Tajani

Leggi anche: Tajani: «L'aereo di Trentini e Burlò tra stanotte e domani in Italia»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Trentini e Burlò sull' aereo verso l' Italia | attesi a Ciampino verso le 8.30 Segui il volo in tempo reale; Tajani | L' aereo di Trentini e Burlò tra stanotte e domani in Italia; Trentini e Burlò oggi in Italia l’arrivo dei due italiani che erano detenuti in Venezuela – La diretta; Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi Il rapporto con gli Usa il ruolo della Chiesa | così si è arrivati alla loro scarcerazione | L' annuncio di Tajani la gioia di Meloni | Tra poco saranno a casa.

Trentini e Burlò sull'aereo verso l'Italia: attesi a Ciampino verso le 8.30. Segui il volo in tempo reale - I nostri connazionali tornano in Italia su un aereo di Stato: sul volo anche il numero uno dell’Aise, Giovanni Caravelli. msn.com