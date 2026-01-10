La tua tessera sanitaria è in scadenza rinnovala qui ma è una truffa | perché non devi cliccare il link

Attenzione alle email che segnalano la scadenza della tessera sanitaria e invitano a cliccare su link sospetti. L’AgID ha infatti segnalato una campagna di phishing che mira a raccogliere dati personali attraverso messaggi fraudolenti. Ricorda: mai condividere informazioni sensibili tramite email e verifica sempre la fonte prima di agire. In caso di dubbi, rivolgiti direttamente agli uffici ufficiali.

Occhio alla nuova truffa della Tessera Sanitaria scaduta: l'allarme dell'AGID - È in corso una truffa via email che simula il Sistema Tessera Sanitaria per rubare dati personali; autorità raccomandano prudenza. tech.everyeye.it

La truffa della Tessera Sanitaria scaduta. AGID avverte sulla nuova campagna di phishing - L'AgID ha segnalato la presenza di una campagna di phishing per rubare dati agli utenti facendo leva sul rinnovo della tessera sanitaria ... startupitalia.eu

Scadenza tessera sanitaria: attenzione alla truffa x.com

