La tua tessera sanitaria è in scadenza rinnovala qui ma è una truffa | perché non devi cliccare il link
Attenzione alle email che segnalano la scadenza della tessera sanitaria e invitano a cliccare su link sospetti. L’AgID ha infatti segnalato una campagna di phishing che mira a raccogliere dati personali attraverso messaggi fraudolenti. Ricorda: mai condividere informazioni sensibili tramite email e verifica sempre la fonte prima di agire. In caso di dubbi, rivolgiti direttamente agli uffici ufficiali.
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato una nuova campagna phishing che spinge le vittime a comunicare i propri dati utilizzando una mail-truffa in cui si comunica la scadenza imminente della tessera sanitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
