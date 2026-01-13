Atripalda 59enne muore nel sonno | lutto nella comunità di Forino

Una tragedia ha colpito la comunità di Forino: Carmine, 59 anni di Atripalda, è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i cittadini, che si uniscono nel cordoglio per questa perdita inattesa. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute e di affrontare con serenità momenti difficili come questi.

Tragedia nella notte ad Atripalda, in provincia di Avellino, dove un uomo di 59 anni, Carmine, è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore. La vittima lavorava come autista di scuolabus per una ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico: da anni garantiva le corse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

