Atripalda 59enne muore nel sonno | lutto nella comunità di Forino

Una tragedia ha colpito la comunità di Forino: Carmine, 59 anni di Atripalda, è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande dolore tra i cittadini, che si uniscono nel cordoglio per questa perdita inattesa. La vicenda sottolinea l’importanza di prestare attenzione alla salute e di affrontare con serenità momenti difficili come questi.

