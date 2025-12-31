Raspadori alla Roma | le ultime sulla trattativa con l' Atletico Madrid

La trattativa tra Roma e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori prosegue con determinazione. Le due società sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo, con l’obiettivo di perfezionare l’operazione prima dell’apertura del mercato il 2 gennaio. Gasperini attende con interesse l’arrivo del nuovo attaccante, che possa rafforzare la rosa della squadra nella seconda parte della stagione.

La Roma spinge sempre più con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. I due club sono in piena trattativa con Gasperini che freme per avere il nuovo attaccante a disposizione già all’apertura del mercato (2 gennaio, ndr). Calciomercato Roma: trattative, acquisti e cessioni della sessione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

