La trattativa tra Roma e Atletico Madrid per Giacomo Raspadori prosegue con determinazione. Le due società sono al lavoro per definire i dettagli dell’accordo, con l’obiettivo di perfezionare l’operazione prima dell’apertura del mercato il 2 gennaio. Gasperini attende con interesse l’arrivo del nuovo attaccante, che possa rafforzare la rosa della squadra nella seconda parte della stagione.

La Roma spinge sempre più con l’Atletico Madrid per Giacomo Raspadori. I due club sono in piena trattativa con Gasperini che freme per avere il nuovo attaccante a disposizione già all’apertura del mercato (2 gennaio, ndr). Calciomercato Roma: trattative, acquisti e cessioni della sessione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Raspadori alla Roma: le ultime sulla trattativa con l'Atletico Madrid

Leggi anche: Roma, accelerata per Raspadori: trattativa avviata con l’Atletico Madrid

Leggi anche: Roma, Raspadori resta nel mirino: trattativa aperta con l’Atletico

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime; Raspadori alla Roma, trattativa iniziata: la richiesta dell'Atletico Madrid per cedere l'attaccante a gennaio; Roma, rilancio per Raspadori: affare da 20 milioni. Jack a colloquio da Simeone; Roma: proposto scambio Koné-Raspadori, ma il PSG è pronto all'assalto.

Roma, Raspadori si allontana: ecco perché si è complicata la trattativa con l'Atletico Madrid - L’attaccante della Nazionale, in forza all’ Atletico, fatica a trovare spazio con continuità e con lo spareggio Mondiale alle ... sport.virgilio.it