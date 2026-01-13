L’Atletico Madrid piomba su Malen | vuole battere la concorrenza di Napoli e Roma

L’Atletico Madrid si inserisce nella corsa per Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa, entrando in competizione con Napoli e Roma. Le trattative di mercato si intensificano, evidenziando l’interesse di diversi club europei per il giocatore. La questione rimane aperta, con le prossime settimane decisive per definire il futuro di Malen e le strategie delle squadre coinvolte.

Intrecci di mercato piuttosto clamorosi quelli emersi in mattinata. L’ultimo riguarda Donyell Malen, attaccante dell’Aston Villa, in orbita Napoli e Roma. Infatti, sull’olandese sarebbe piombato l’Atletico Madrid, cercando di sbaragliare la concorrenza delle due compagini italiane. Ne parla Gianluca Di Marzio sul suo sito. Malen all’Atletico? I dettagli. Si legge sul sito di Di Marzio: È Donyell Malen la prima scelta dell’Atletico Madrid per il post Giacomo Raspadori. Il club spagnolo sta infatti lavorando per arrivare all’attaccante olandese dell’Aston Villa e per battere così anche la concorrenza delle italiane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

