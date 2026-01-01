Lazio Castellanos al West Ham | affare vicino da 30 milioni

La Lazio sta per finalizzare la cessione di Valentín “Taty” Castellanos al West Ham, in una trattativa valutata circa 30 milioni di euro. La decisione rappresenta un'importante operazione di mercato e si avvicina alla conclusione, con l’accordo quasi raggiunto tra le parti. La cessione di Castellanos segna un cambiamento significativo per la rosa biancoceleste e il mercato invernale.

La Lazio è a un passo dal chiudere una cessione pesante nel mercato di gennaio: Valentín “Taty” Castellanos è sempre più vicino al West Ham per un’operazione da 30 milioni di euro complessivi. La trattativa è entrata nella fase decisiva, con scambio di documenti in corso tra i due club e la sensazione che la chiusura possa arrivare a breve. Documenti, tempi e visite mediche. Quando una trattativa arriva allo scambio formale delle carte, di solito significa che restano da limare solo dettagli. A questo punto, il passaggio successivo è organizzare gli ultimi step logistici: viaggio del giocatore e visite mediche in Inghilterra, previste nei prossimi giorni, prima della firma e dell’annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

