Voci e storie della Centrale Operativa del 118 a Ravenna nel documentario Questione di tempo
“Emergenza, da quale città chiama? Cosa succede?”. “C’è una persona svenuta, è caduto per strada”. Una chiamata d’emergenza al 118 è questione di tempo: così si intitola il documentario realizzato da Astronauts Production in collaborazione con il 118 Emilia-Romagna, che da oggi si può vedere. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
