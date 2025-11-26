La Cia Abruzzo manifesta a Bruxelles per difendere l’agricoltura europea e il futuro dei nostri territori

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cia Abruzzo annuncia la propria partecipazione alla grande mobilitazione del 18 dicembre a Bruxelles, che vedrà in piazza oltre 5mila agricoltori e almeno mille trattori provenienti da tutta Europa. L’iniziativa, lanciata dal presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cia abruzzo manifesta bruxellesLa Cia Abruzzo manifesta a Bruxelles "per difendere l’agricoltura europea e il futuro dei nostri territori" - La confederazione degli agricoltori annuncia la partecipazione alla grande manifestazione in programma il 18 dicembre ... Da chietitoday.it

cia abruzzo manifesta bruxellesAnche la Cia Abruzzo il 18 dicembre a Bruxelles per difendere l'agricoltura europea - L'associazione degli agricoltori abruzzesi sarà presente alla grande manifestazione contro le direttive e le ultime scelte fatte dall'unione europea per il settore ... Scrive ilpescara.it

cia abruzzo manifesta bruxellesConfagricoltura Abruzzo torna a Bruxelles: il 18 dicembre nuova mobilitazione europea, come nel 1990 - Confagricoltura Abruzzo parteciperà alla grande mobilitazione del 18 dicembre a Bruxelles, convocata insieme al COP ... Da terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Cia Abruzzo Manifesta Bruxelles