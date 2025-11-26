La Cia Abruzzo manifesta a Bruxelles per difendere l’agricoltura europea e il futuro dei nostri territori
La Cia Abruzzo annuncia la propria partecipazione alla grande mobilitazione del 18 dicembre a Bruxelles, che vedrà in piazza oltre 5mila agricoltori e almeno mille trattori provenienti da tutta Europa. L’iniziativa, lanciata dal presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Indagine di mercato per la manifestazione di interesse per la fornitura di libri alle biblioteche della Regione Abruzzo https://short.do/CgoJ-n - facebook.com Vai su Facebook
Al via la manifestazione di interesse per il percorso di formazione “Tra euro-progettazione e project management” promosso da @RegioneAbruzzo e Formez Pa coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblic… Vai su X
