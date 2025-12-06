Cia bilanci e strategie per l’agricoltura aretina

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Con l’assemblea annuale si conclude anche il mandato di Serena Stefani e si avvia la fase congressuale. La riunione, ospitata nel Quartiere di Porta Sant’Andrea per sottolineare il legame fra agricoltura e città, è stata l’occasione per tracciare un bilancio approfondito su criticità, risultati raggiunti e sfide future. In un contesto economico particolarmente delicato, segnato da crisi internazionali, conflitti e da un’Europa che rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di molte imprese agricole, Cia Arezzo ha riunito gli iscritti per condividere preoccupazioni, analizzare le emergenze e rilanciare proposte concrete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

