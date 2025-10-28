Ascolti TV Total Audience | Lunedì 27 Ottobre 2025 Uomini e Donne +102K cresce più di tutti Il Paradiso +69K passa dal 18.9 al 19.36%

Nella serata di ieri, lunedì 27 ottobre 2025, in total audience su Rai1 Blanca 3 ha interessato 3.931.000 spettatori pari al 24.39% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( qui la cronaca della quinta puntata ) ha conquistato 1.897.000 spettatori con uno share del 15.13% (Night a 1.081.000 e il 23.18%, Live a 663.000 e il 16.36%). Su Rai2, dopo la presentazione di 34 minuti (430.000 – 2.08%), Lo Spaesato intrattiene 621.000 spettatori pari al 3.74%. Su Italia1 Jack Reacher – Punto di non ritorno incolla davanti al video 1.392.000 spettatori con l’8.14%. Su Rai3, dopo la presentazione di 40 minuti (818. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Lunedì 27 Ottobre 2025. Uomini e Donne (+102K) cresce più di tutti, Il Paradiso (+69K) passa dal 18.9 al 19.36%

