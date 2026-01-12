Nella serata di domenica 11 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo hanno evidenziato un incremento per Amici, che ha raggiunto il 26,07%, registrando la crescita più significativa tra i programmi della serata. Su Rai1, Prima di Noi ha ottenuto una quota di ascolto pari a 2. I numeri evidenziano le tendenze di consumo televisivo e i programmi più seguiti nel contesto attuale.

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, in total audience su Rai1 Prima di Noi ha ottenuto 2.273.000 spettatori pari al 13,98% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.300.000 spettatori con il 17,99% di share. Su Rai2 Il principe di Roma ha intrattenuto 629.000 spettatori (3,29%). Su Italia1, dopo la presentazione di 46 minuti (1.155.000 – 5,78%), Le Iene ha raccolto 1.306.000 spettatori con il 10,97%. Su Rai3, dopo Report Lab (1.064.000 – 5,31%) e la presentazione di 45 minuti (1.201.000 – 5,97%), Report ha registrato 1.354.000 spettatori pari al 7,63% ( Report Plus 900. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Domenica 11 Gennaio 2026. Amici cresce più di tutti al 26.07%

