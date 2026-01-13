Ascolti TV | Lunedì 12 Gennaio 2026 La Preside vola al 27% 4,8 mln Zelig resiste al 21.1% 2,9 mln

Nella serata di lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1, “La Preside” ha ottenuto una media di circa 4,8 milioni di spettatori, con uno share del 27%. Contestualmente, “Zelig” su Canale 5 ha mantenuto un pubblico di circa 2,9 milioni, con il 21,1% di share. Questo riepilogo fornisce un quadro delle principali performance televisive della serata.

Nella serata di ieri, lunedì 12 gennaio 2026, su Rai1 La Preside  ha interessato 4.814.000 spettatori pari al 27% di share dalle 21:51 alle 23.37. Su Canale5  Zelig 30 ha conquistato 2.953.000 spettatori con uno share del 21.1% dalle 21:58 alle 00:41 (By Night a 1.039.000 e il 20.4%). Su Rai2, dopo la presentazione di 37 minuti (480.000 – 2.2%),  Boss in Incognito  intrattiene 845.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1  John Wick  incolla davanti al video 880.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3, dopo la presentazione di 42 minuti (891.000 – 4.2%),  Lo Stato delle Cose  segna 1.002.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

