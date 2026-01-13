Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026 | La Preside al 27% Zelig 30 al 21,1%; La Ruota guida l’access

Ecco gli ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026. Su Rai 1, La Preside ha ottenuto 4,8 milioni di spettatori, con il 27% di share, guidando il prime time. Su Canale 5, Zelig 30 ha registrato il 21,1% di share con circa 3 milioni di telespettatori. La Ruota della Fortuna si conferma tra i programmi più seguiti nell’access prime time.

Ascolti TV di lunedì 12 gennaio 2026 (Auditel): Rai 1 guida il prime time con La Preside (4.814.000, 27,0%). Canale 5 segue con Zelig 30 (2.953.000, 21,1%). In access La Ruota della Fortuna (5.459.000, 25,3%) batte Affari Tuoi (5.167.000, 23,8%). Preserale: L'Eredità 4.851.000 (27,0%). Tutti i dati: daytime, seconda serata, TG e nota Total Audience.

