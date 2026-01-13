Ecco i dati Auditel della prima serata di martedì 13 gennaio 2026. Questa analisi fornisce una panoramica accurata delle vendite televisive, evidenziando le performance delle principali trasmissioni trasmesse nella serata. I dati sono utili per comprendere le preferenze del pubblico e le tendenze del mercato televisivo italiano in questa fase dell'anno.

Ascolti TV 13 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 13 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 13 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Zvanì – Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, mentre Canale 5 ha risposto con Io Sono Farah. Italia 1 ha offerto Roma-Torino (Coppa Italia), Rete 4 e La7 hanno invece proposto È Sempre Cartabianca e DiMartedì. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 13 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Flash ascolti tv di mercoledì 7 gennaio; Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo; Ascolti tv del 3 gennaio, lo Speciale del TG1 o Pavarotti 90.

Ascolti tv ieri 13 gennaio 2026: share tv e dati Auditel. - Ascolti tv ieri 13 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di martedì 13 gennaio 2026. mam-e.it