Arrestata la bidella pendolare che aveva fatto discutere l’Italia | le accuse

Giuseppina Giugliano, la collaboratrice scolastica nota come la

La sua storia aveva fatto il giro d’Italia nel 2023, trasformandola nel simbolo delle difficoltà di molti lavoratori della scuola: Giuseppina Giugliano, collaboratrice scolastica, era diventata nota come la “bidella pendolare” che ogni giorno si spostava da Napoli a Milano per raggiungere il liceo “Boccioni”, raccontando di non potersi permettere una permanenza stabile nel capoluogo lombardo. Un caso mediatico che aveva suscitato attenzione e solidarietà, facendo discutere a lungo tutta l’Italia. Oggi, però, quella vicenda si riapre con un esito del tutto inatteso: Giugliano è imputata in un processo per stalking nei confronti di Eugenia Carfora, preside di una scuola di Caivano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

