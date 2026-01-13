Arrestata per stalking l’ex bidella pendolare | nel mirino la preside casertana

Una vicenda di cronaca che ha suscitato attenzione torna oggi alla ribalta con un esito giudiziario importante. È stata arrestata l’ex bidella accusata di stalking nei confronti della preside casertana, protagonista di una vicenda che aveva coinvolto diverse persone e generato discussione pubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di affrontare con serietà e attenzione i casi di comportamenti molesti o persecutori.

Giusy Giugliano, la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking nei confronti della preside di Caivano Eugenia Carfora - Vi ricordate di Giusy, la bidella campana che raccontò di viaggiare tra Napoli e Milano ogni giorno per lavoro? msn.com

ARRESTATA la bidella più amata dai social: perseguita con messaggi e chiamate la preside casertana Eugenia Carfora - A Giusy è stata contestata un’assenza prolungata e ingiustificata, fatto che ha avviato una procedura disciplinare culminata con il licenziamento, ... casertace.net

L’ennesima intrusione. Una donna brasiliana è stata arrestata a Seoul dopo essersi presentata più volte davanti all’abitazione di Jung Kook dei BTS, causando disturbo e violando la legge anti-stalking. Secondo la polizia, non si trattava di un episodio isolato. - facebook.com facebook

Stalking e revenge porn: 21enne arrestato x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.