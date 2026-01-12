Pitti Uomo “Motion” apre le sue porte con l’edizione 109, presentando oltre 750 espositori, il 47% dei quali internazionali. La manifestazione si concentra sulla moda maschile, evidenziando un approccio più sobrio e in movimento. Un appuntamento importante per il settore, che riflette le nuove tendenze e le evoluzioni del menswear, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione.

Mancinelli Da domani, con oltre 750 espositori di cui il 47 per cento internazionali, Pitti Uomo, giunto alla 109° edizione, riapre le danze della compravendita eccellente della moda maschile. Il tema unificante, questa stagione dedicata all’ autunno-inverno 2026-2027 è motion "perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione". La moda è motion, movimento, perché si evolve, si allontana dalla tradizione e poi ci rientra, con la faccia tosta delle cose vive: si adatta ai corpi e li amplifica, diventa gesto, interpretazione, emozione. Solo che il movimento non è sempre in avanti. Può anche fare retromarcia, e questo spiega il neoconservatorismo che si vede già all’orizzonte: ritorno del loden, trionfo del blazer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà

Leggi anche: Dynamic Attitude, il movimento si fa stile al Pitti Uomo 109.

Leggi anche: FILA presenta la nuova AI 2026 a Pitti Uomo 109

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pitti Uomo 2026: Firenze in “Motion” tra cinema, profumeria e innovazione; Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà; Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Moda: 170 buyer esteri Pitti Uomo 109.

Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà - Da domani al via la 109ª edizione del Salone: ospiti Soshiotsuki e Hed Mayner . quotidiano.net