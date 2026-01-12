Pitti Uomo Motion La moda è movimento Verso una nuova sobrietà
Pitti Uomo “Motion” apre le sue porte con l’edizione 109, presentando oltre 750 espositori, il 47% dei quali internazionali. La manifestazione si concentra sulla moda maschile, evidenziando un approccio più sobrio e in movimento. Un appuntamento importante per il settore, che riflette le nuove tendenze e le evoluzioni del menswear, promuovendo un dialogo tra tradizione e innovazione.
Mancinelli Da domani, con oltre 750 espositori di cui il 47 per cento internazionali, Pitti Uomo, giunto alla 109° edizione, riapre le danze della compravendita eccellente della moda maschile. Il tema unificante, questa stagione dedicata all’ autunno-inverno 2026-2027 è motion "perché tutto è movimento, trasformazione, racconto, progressione". La moda è motion, movimento, perché si evolve, si allontana dalla tradizione e poi ci rientra, con la faccia tosta delle cose vive: si adatta ai corpi e li amplifica, diventa gesto, interpretazione, emozione. Solo che il movimento non è sempre in avanti. Può anche fare retromarcia, e questo spiega il neoconservatorismo che si vede già all’orizzonte: ritorno del loden, trionfo del blazer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Dynamic Attitude, il movimento si fa stile al Pitti Uomo 109.
Leggi anche: FILA presenta la nuova AI 2026 a Pitti Uomo 109
Pitti Uomo 2026: Firenze in “Motion” tra cinema, profumeria e innovazione; Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà; Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni; Moda: 170 buyer esteri Pitti Uomo 109.
Pitti Uomo “Motion“. La moda è movimento. Verso una nuova sobrietà - Da domani al via la 109ª edizione del Salone: ospiti Soshiotsuki e Hed Mayner . quotidiano.net
A Firenze arriva il Pitti Uomo 109. La guida al salone della moda maschile - In scena al 13 al 16 gennaio 2026 l’evento vede la partecipazione di 750 marchi, provenienti per circa il 47% dall’estero, con l’obiettivo di presentare le collezioni Autunno/Inverno 2026 2027 ... artribune.com
Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni - Dal 13 al 16 gennaio alla Fortezza da Basso quattro giorni dedicati alle proposte maschili per la stagione invernale 2026- intoscana.it
In occasione di Pitti Uomo, i creativi del corso di laurea in Fashion Design presentano dieci collezioni che uniscono artigianalità e tecnologia bit.ly/modartechpitti… x.com
Il Sole 24 ORE. . Come sempre in gennaio ad aprire le danze è il Pitti Uomo di Firenze, seguito dai giorni della moda maschile di Milano e dalle fiere Micam e Mipel, che ci proiettano nell’inverno 2026-2027. Ma ci sono anche Mido (occhiali), Milano Unica (tes - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.