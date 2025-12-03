UeD anticipazioni | Sara ruba un altro corteggiatore a Cristiana delusione per Gemma

Le dinamiche al Trono Classico di Uomini e Donne si stanno facendo sempre più intricate. Complice l’ostilità esistente tra Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, stanno nascendo svariate situazioni degne di nota. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni inerenti la registrazione del 2 dicembre, infatti, tra le due c’è stata una nuova discussione in quanto un altro corteggiatore di Cristiana è passato alla corte della Gaudenzi. Al Trono Over, invece, Gemma Galgani è caduta nuovamente nella “trappola” di Mario Lenti, finendo per beccarsi l’ennesima delusione. Nuova delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne, chiusure e nuove relazioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - UeD anticipazioni: Sara ruba un altro corteggiatore a Cristiana, delusione per Gemma

