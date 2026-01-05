UeD anticipazioni settimana | nuova delusione per Gemma Cristiana rischia un no

Da mercoledì 7 gennaio 2026 torna Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. La prossima settimana si preannunciano nuovi sviluppi, tra delusioni per Gemma e il rischio di un no per Cristiana. L’attesa dei telespettatori si concentra sulle vicende che caratterizzeranno questa ripresa, offrendo spunti di interesse e approfondimenti sulle dinamiche tra i protagonisti del programma.

Questa settimana, finalmente, riprenderanno le messe in onda di Uomini e Donne. Il talk show condotto da Maria De Filippi ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori appassionati a partire da mercoledì 7 gennaio 2026. Pertanto, in questa settimana sono previsti tre appuntamenti, durante i quali assisteremo a dinamiche inerenti sia il Trono Classico sia quello Over. Oggi, però, lunedì 5 gennaio, si riprenderà anche con le registrazioni, dunque, si scoprirà come hanno trascorso queste vacanze i protagonisti del dating show. Anticipazioni Trono Classico di Uomini e Donne della settimana dal 7 al 9 gennaio: brutto momento per Cristiana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

