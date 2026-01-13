anteprima a milano di parola di tommaso il film sul primo biografo di san francesco

L’Anteo Spazio Cinema di Milano ospita domenica 18 gennaio la proiezione di “Parola di Tommaso”, un film che narra la vita di Tommaso da Celano, il primo biografo di San Francesco. Con la presenza di Corrado Oddi, il film offre uno sguardo approfondito sulla figura di questo importante testimone storico. Un’occasione per conoscere un personaggio fondamentale nella storia francescana, in un contesto di riflessione e cultura.

Domenica 18 gennaio proiezione all’Anteo Spazio Cinema del film con Corrado Oddi che racconta la figura di Tommaso da Celano. MILANO – Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 10, l’ Anteo Spazio Cinema di Milano, (via Ludovico Ariosto 16 ospiterà l’anteprima ufficiale di Parola di Tommaso, il nuovo film diretto da Matteo Vanni e interpretato da Corrado Oddi. Prodotto dal Comune di Celano, su proposta del Sindaco di Celano Dott. Ing. Settimio Santilli e della Presidente del Consiglio Comunale di Celano Avv. Silvia Morelli, il film nasce in collaborazione con K ahuna Film, Dado Production e Tuscany Film Production. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

