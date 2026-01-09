Parola di Tommaso | anteprima a Firenze del nuovo film su Tommaso da Celano
Il 15 gennaio 2026, alle ore 20.45, al Cinema La Compagnia di Firenze verrà presentata in anteprima ufficiale “Parola di Tommaso”, il nuovo film diretto da Matteo Vanni e interpretato da Corrado Oddi. L’evento si terrà in via Camillo Cavour 50r e rappresenta un’occasione per scoprire il racconto sul personaggio di Tommaso da Celano.
FIRENZE - Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20.45, il Cinema La Compagnia di Firenze, (via Camillo Cavour 50r) ospiterà l’anteprima ufficiale di Parola di Tommaso, il nuovo film diretto da Matteo Vanni e interpretato da Corrado Oddi. Prodotto dal Comune di Celano, su proposta del Sindaco di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
