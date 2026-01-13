Annullata la Firenze-Fiesole-Firenze

La Firenze-Fiesole-Firenze, prevista per domenica 18 gennaio 2026, è stata ufficialmente annullata. La decisione, comunicata il 13 gennaio, ha coinvolto gli organizzatori e i partecipanti, segnando la cancellazione di una delle corse più tradizionali della regione. Questa scelta si è resa necessaria per motivi organizzativi e logistici, lasciando i runner e gli appassionati senza l’appuntamento annuale tanto atteso.

Firenze, 13 gennaio 2026 – È una notizia che pesa come un macigno sul cuore della Firenze podistica: la 45ª riedizione della storica Firenze–Fiesole–Firenze, in programma per domenica 18 gennaio 2026, è stata ufficialmente annullata. La manifestazione, che avrebbe avuto partenza e arrivo presso l’impianto sportivo Cerreti, in via Manfredo Fanti 18 a Firenze, non potrà svolgersi a causa di condizioni logistiche e di sicurezza non compatibili con il regolare svolgimento dell’evento. Alla base della dolorosa decisione c’è la frana che ha interessato Via Faentina, situazione che ha costretto il traffico automobilistico diretto verso Fiesole a concentrarsi su percorsi alternativi già fortemente sollecitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

