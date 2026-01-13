Annullata la Firenze-Fiesole-Firenze

La Firenze-Fiesole-Firenze, prevista per domenica 18 gennaio 2026, è stata ufficialmente annullata. La decisione, comunicata il 13 gennaio, ha coinvolto gli organizzatori e i partecipanti, segnando la cancellazione di una delle corse più tradizionali della regione. Questa scelta si è resa necessaria per motivi organizzativi e logistici, lasciando i runner e gli appassionati senza l’appuntamento annuale tanto atteso.

Firenze, 13 gennaio 2026 – È una notizia che pesa come un macigno sul cuore della Firenze podistica: la 45ª riedizione della storica Firenze–Fiesole–Firenze, in programma per domenica 18 gennaio 2026, è stata ufficialmente annullata. La manifestazione, che avrebbe avuto partenza e arrivo presso l’impianto sportivo Cerreti, in via Manfredo Fanti 18 a Firenze, non potrà svolgersi a causa di condizioni logistiche e di sicurezza non compatibili con il regolare svolgimento dell’evento. Alla base della dolorosa decisione c’è la frana che ha interessato Via Faentina, situazione che ha costretto il traffico automobilistico diretto verso Fiesole a concentrarsi su percorsi alternativi già fortemente sollecitati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Annullata la Firenze-Fiesole-Firenze Leggi anche: Podismo, l’ora della classica Firenze–Fiesole–Firenze Leggi anche: Maltempo a Firenze: Befana annullata, niente calata in piazza della Repubblica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chiusura di via Faentina: itinerario per recarsi da Firenze a Fiesole; Neve, imbiancato tutto intorno a Firenze: fiocchi anche sulla città / FOTO - VIDEO; Epifania, la Toscana si sveglia sotto la neve: e l’allerta gialla continua / Diretta; Maltempo a Firenze, annullata la calata della Befana. Annullata la Firenze-Fiesole-Firenze - La cancellazione rappresenta una grave perdita per lo sport fiorentino, che vede venir meno una delle sue manifestazioni più longeve e simboliche. msn.com

Podismo, l’ora della classica Firenze–Fiesole–Firenze - Firenze, 9 gennaio 2026 – La Firenze–Fiesole–Firenze è pronta a tornare protagonista, riaffermando il suo ruolo di grande classica del panorama podistico toscano. msn.com

Grazie alla posizione di principio della direzione del teatro Maggio Musicale Fiorentino, del Comune di Firenze e agli sforzi dell’Ambasciata dell’Ucraina in Italia, è stata annullata la partecipazione di artisti russi che sostengono apertamente la politica del - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.