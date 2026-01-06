Maltempo a Firenze | Befana annullata niente calata in piazza della Repubblica

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per oggi, martedì 6 gennaio 2026, l’evento della Befana a Firenze è stato annullato. La calata della figura tradizionale dall’Arcone di piazza della Repubblica è stata cancellata per motivi di sicurezza. La decisione è stata presa dagli organizzatori in considerazione delle condizioni di maltempo, che impediscono lo svolgimento sicuro della manifestazione.

La pioggia ferma la Befana a Firenze. Le condizioni meteo sfavorevoli in corso oggi, martedì 6 gennaio 2026, hanno convinto gli organizzatori ad annullare la calata della vecchia signora dall'Arcone di piazza della Repubblica in assenza degli standard minimi di sicurezza

