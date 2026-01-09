Podismo l’ora della classica Firenze–Fiesole–Firenze

La Firenze–Fiesole–Firenze è una delle corse più tradizionali del panorama podistico toscano. Questa competizione offre agli appassionati l’opportunità di percorrere un percorso che unisce la città e le colline circostanti, valorizzando il patrimonio sportivo e culturale della regione. L’appuntamento, previsto per il 9 gennaio 2026, si conferma come evento di rilievo per gli amanti della corsa su strada.

Firenze, 9 gennaio 2026 – La Firenze–Fiesole–Firenze è pronta a tornare protagonista, riaffermando il suo ruolo di grande classica del panorama podistico toscano. Con la 45ª riedizione, questa storica manifestazione rinnova il proprio appuntamento con la tradizione, lo sport e la passione autentica per la corsa. L’appuntamento è fissato per domenica 18 gennaio 2026, con partenza e arrivo presso l’impianto sportivo Cerreti, in via Manfredo Fanti 18 a Firenze, una nuova e funzionale location che accoglierà atleti, camminatori e appassionati in una giornata destinata a lasciare il segno. Sotto l’attenta regia del Comitato Provinciale AICS di Firenze, l’evento propone un programma inclusivo e articolato: corsa competitiva e non competitiva di km 18, camminata di km 6, Nordic Walking, offrendo così a ciascuno la possibilità di vivere la manifestazione secondo il proprio passo e il proprio spirito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

