Annabella scomparsa il giallo delle pizze e dei profili social chiusi La famiglia | Non vogliamo spaventarla

Annabella Martinelli, 22 anni, è scomparsa a Teolo il 6 gennaio. La famiglia ha deciso di rendere privati i suoi profili social e di non divulgare ulteriori dettagli, nel tentativo di proteggere la giovane e di non generare allarmismi. Restano aperte le indagini per chiarire le circostanze della sua scomparsa, mentre si cerca di fare luce sulla vicenda e di individuare eventuali elementi utili alle autorità.

