Scomparsa Annabella Martinelli le pizze a 20 km da casa e l’ultimo video | ‘Era da sola a prenderle’

È scomparsa Annabella Martinelli, mentre si trovava a circa 20 km da casa. Le immagini delle telecamere comunali mostrano una bicicletta chiusa con un lucchetto e due cartoni di pizza abbandonati accanto, accompagnati da un video che potrebbe offrire nuovi elementi sulla vicenda. La scomparsa resta da chiarire, e le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.

I due cartoni di pizza sono stati trovati vicini alla bicicletta chiusa con il lucchetto. La bicicletta trovata chiusa con il lucchetto, due cartoni di pizza abbandonati accanto e un passaggio ripreso dalle telecamere comunali. È attorno a questi elementi che si concentra il giallo della scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova di cui non si hanno notizie dal 6 gennaio. Un caso che, giorno dopo giorno, si arricchisce di dettagli apparentemente minimi ma cruciali, mentre le ricerche continuano senza sosta nell'area dei Colli Euganei.

Ricerche in corso in provincia di Padova per rintracciare Annabella Martinelli, una ragazza di 22 anni scomparsa da sei giorni tra le cime dei Colli Euganei. Trovata la sua bicicletta. - facebook.com facebook

Annabella Martinelli scomparsa da sei giorni, ritrovata la sua bicicletta. Gli ultimi avvistamenti e le indagini: cosa sappiamo x.com

