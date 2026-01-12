Scomparsa Annabella Martinelli le pizze a 20 km da casa e l’ultimo video | ‘Era da sola a prenderle’

È scomparsa Annabella Martinelli, mentre si trovava a circa 20 km da casa. Le immagini delle telecamere comunali mostrano una bicicletta chiusa con un lucchetto e due cartoni di pizza abbandonati accanto, accompagnati da un video che potrebbe offrire nuovi elementi sulla vicenda. La scomparsa resta da chiarire, e le indagini proseguono per fare luce su quanto accaduto.

I due cartoni di pizza sono stati trovati vicini alla bicicletta chiusa con il lucchetto. La bicicletta trovata chiusa con il lucchetto, due cartoni di pizza abbandonati accanto e un passaggio ripreso dalle telecamere comunali. È attorno a questi elementi che si concentra il giallo della scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni di Padova di cui non si hanno notizie dal 6 gennaio. Un caso che, giorno dopo giorno, si arricchisce di dettagli apparentemente minimi ma cruciali, mentre le ricerche continuano senza sosta nell’area dei Colli Euganei. L’ultimo avvistamento: la telecamera del Comune di Teolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

