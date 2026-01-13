Anna Siena morta per la gravidanza mai scoperta condannato a due anni il medico che le diagnosticò una lombosciatalgia

Anna Siena, 36 anni, è deceduta nel gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo una visita presso l’ospedale Vecchio Pellegrini. La causa della sua morte è stata attribuita a una gravidanza mai diagnosticata. Il medico che le aveva diagnosticato una lombosciatalgia è stato condannato a due anni di reclusione. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla diagnosi e sulla tutela della salute delle pazienti.

Poteva essere salvata Anna Siena, la 36enne morta il 18 gennaio 2019 a Napoli, tre giorni dopo essere stata visitata nell’ospedale Vecchio Pellegrini. Lo ha stabilito il giudice monocratico di Napoli, Filippo Potaturo, che ha accolto le richieste della procura e ha condannato a due anni di reclusione il medico che si occupò di lei, finito sotto processo per omicidio e lesioni colpose. La diagnosi errata. Quando si presentò al pronto soccorso, Anna Siena lamentava forti dolori addominali. Ciò che la 36enne non sapeva era di essere incinta. È quella che i medici chiamano gravidanza criptica, ossia quella condizione in cui una donna non riconosce di essere incinta fino a fasi avanzate della gestazione, o addirittura al momento del parto, perché i sintomi tipici sono assenti. 🔗 Leggi su Open.online

