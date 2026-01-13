Non si accorse che era incinta | condannato medico per la morte di Anna Siena
Un medico è stato condannato per aver causato la morte di Anna Siena, deceduta nel gennaio 2019 a Napoli. La donna, di 36 anni, era stata visitata presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si era erroneamente diagnosticata una lombosciatalgia. La condanna si basa sull’errore che ha impedito di riconoscere e trattare tempestivamente una condizione che avrebbe potuto essere salvata, evidenziando l’importanza della corretta diagnosi medica.
