Animali nelle ampolle svelato il segreto di Fourcault

Scopri il segreto di Fourcault, un metodo innovativo che conserva con precisione la vita degli animali nelle ampolle. Attraverso immagini dettagliate e autentiche, vengono catturati momenti di quotidianità come scoiattoli che rosicchiano o pappagalli che si lisciando le piume. Un’osservazione attenta e rispettosa che permette di apprezzare la bellezza e la delicatezza del mondo animale in modo sobrio e naturale.

Scoiattoli che rosicchiano una ghianda, pappagalli su un ramo che si lisciano le piume, congelati in un istante quotidiano. Non una magia, ma un'abile inganno per gli occhi. È stato finalmente svelato il segreto della misteriosa collezione di animali conservati sotto vetro da padre Jean Baptiste Fourcault, patrimonio del Museo di Storiografia Naturalistica dell'Università di Parma – Must. Una galleria di meraviglie, come quelle che attraevano scienziati e curiosi. Ma come è stato possibile inserire quasi tre secoli fa questi animaletti in bottiglie dalle aperture tanto piccole? A risolvere il rebus, che resisteva dal Settecento, è un articolo appena pubblicato su "Museologia scientifica" dal direttore scientifico del Must Davide Persico, docente del Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della Sostenibilità ambientale dell'Università di Parma, Maria Amarante della U.

