Animali nelle ampolle svelato il segreto di Fourcault

Da lapresse.it 11 gen 2026

Scopri il segreto di Fourcault, un metodo innovativo che conserva con precisione la vita degli animali nelle ampolle. Attraverso immagini dettagliate e autentiche, vengono catturati momenti di quotidianità come scoiattoli che rosicchiano o pappagalli che si lisciando le piume. Un’osservazione attenta e rispettosa che permette di apprezzare la bellezza e la delicatezza del mondo animale in modo sobrio e naturale.

Scoiattoli che rosicchiano una ghianda, pappagalli su un ramo che si lisciano le piume, congelati in un istante quotidiano. Non una magia, ma un’abile inganno per gli occhi. È stato finalmente svelato il segreto della misteriosa collezione di animali conservati sotto vetro da padre Jean Baptiste Fourcault, patrimonio del Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma – Must. Una galleria di meraviglie, come quelle che attraevano scienziati e curiosi. Ma come è stato possibile inserire quasi tre secoli fa questi animaletti in bottiglie dalle aperture tanto piccole? A risolvere il rebus, che resisteva dal Settecento, è un articolo appena pubblicato su “Museologia scientifica” dal direttore scientifico del Must Davide Persico, docente del Dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della Sostenibilità ambientale dell’Università di Parma, Maria Amarante della U. 🔗 Leggi su Lapresse.it

