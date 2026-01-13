Risolto il mistero degli animali in bottiglia | ecco come è stato possibile infilare corpi così grandi attraverso il foro stretto

Dopo quasi tre secoli, si svela finalmente il mistero degli animali in bottiglia, uno dei enigmi più affascinanti della museologia naturalistica italiana. Questa scoperta permette di comprendere come siano stati possibile inserire corpi di grandi dimensioni attraverso aperture apparentemente troppo strette, offrendo nuovi spunti di riflessione sulla tecnica e la storia delle collezioni naturalistiche.

Dopo quasi tre secoli trova finalmente risposta uno dei misteri più affascinanti della museologia naturalistica italiana. Uno studio pubblicato sulla rivista Museologia scientifica ricostruisce la tecnica utilizzata nel Settecento da padre Jean Baptiste Fourcault per realizzare la singolare collezione tassidermica oggi conservata al Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma (MUST). Grazie a indagini radiografiche e tomografie assiali, i ricercatori hanno dimostrato che l’apparente impossibilità tecnica di inserire animali di grandi dimensioni in ampolle di vetro a collo stretto era il risultato di un raffinato artificio progettuale, concepito per ingannare lo sguardo dell’osservatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

